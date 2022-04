Jean-François MANCEL

Je souhaite vivement m'intégrer dans votre entreprise au sein de laquelle je pourrais mettre en pratique mon enthousiasme et ma volonté de réussite. Mes expériences au sein de différentes entreprises pendant lesquelles mon investissement, mon dynamisme et mon sérieux ont été vivement appréciés m'ont permis d'acquérir des compétences polyvalentes et de mettre à profit mon sens de l'adaptation .



J'ai obtenu mon baccalauréat économique et social en juillet 2000 à Saint-Lô .

J'ai fait un an de DEUG administration économique et social à l'université de Caen de 2000 à 2001.



J'étais salarié dans un commerce à Cherbourg d'octobre 2005 à février 2011, période pendant laquelle je cumulais les fonctions de responsable de magasin et de technicien-vendeur .



J'ai fait un an de DEUG langues étrangères appliquées (anglais/espagnol) à l'université de Caen de 2001 à 2002, langues que j'ai pratiqué scolairement pendant une durée de neuf ans .