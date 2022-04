Distributeur de grandes marques européennes d'équipements de jeux, de mobiliers & d'aires de jeux, nous fournissons et installons en France.



et souhaitons nous développer aussi à l'export avec nos produits de sports de plein air.



Karts à pédales, trampolines, ...

Aires de jeux collectives d'enfants,

Mobilier intérieur/extérieur de crèches,

Mobilier urbain métallique, bois, sur-mesure.

Parcs multisports, terrains éducatifs et sportifs,

Piscines et équipements de dallage, margelles, ...



Distri Buggy vous conseille, en matière de choix, de qualité, selon votre projet et équipements actuels, s'occupe d'installation des équipements, de l'entretien et du suivi / maintenance (pièces et produits). Tous nos produits respectent les normes françaises en vigueur.



Consultez notre siteArray ou contactez-nous directement pour un premier contact.





Jean-François MANGEARD

Phone : +33 (0)6 87 15 50 64



jfmangeard@distribuggy.com

www.facebook.com/distribuggy



Mes compétences :

Installation

Maintenance

SAV

Sécurité

Vente de matériels

Équipements et aires de jeux