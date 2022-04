Jean-François MAREGIANO

Ingénieur spécialisé dans toutes les problématiques de canalisations enterrées :

- repérage et localisation

- géo-référencement

- diagnostics techniques et réglementaires des réseaux enterrés

- réhabilitation (de préférence sans tranchée)

- Installation (avec ou sans tranchée).



Nos points forts sont

- l'intégration de données dans les SIG pour la partie réseaux enterrés

- Les techniques alternatives douces et durables pour la création ou la réhabilitation d'ouvrages enterrés



Juin 2016 : Ca y est, on a la certification métier en Détection et Géoréférencement des réseaux. Une belle étape pour notre société



Mes compétences :

Géophysique

Environnement

Eau et assainissement

Ingénierie

Cartographie