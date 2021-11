Benoît MIGEOT DE BARAN

Ayant développé un style de management alliant responsabilisation et motivation des équipes, je m'attache désormais plus particulièrement à l'amélioration des organisations, pour les rendre plus "agiles" dans un contexte de ressources maîtrisées.



Compétences en changement des organisations, en programmation technique/budgétaire, en commande publique, ainsi qu'en entretien/exploitation/travaux neufs de voirie et ouvrages d'art et gestion du domaine public.



Mes compétences :

Management de transition

Maîtrise d'oeuvre routière

Gestion projet/temps/équipe/budget

Organisation Processus

Recrutement

Strategie

Développement des compétences