Jean François MATEO

Après plus de vingt ans d'expérience en tant que responsable de magasin je suis aujourd'hui à la recherche d'un nouveau challenge, un nouveau paysage professionnel , orienté vers un poste commercial en adéquation avec mes centres d'intérêts, je suis à la recherche d'un épanouissement professionnel et ouvert à différant univer



Mes compétences :

Vente , conseil et fidélistion de la clientèle

Gestion de caisse et remise en banque

Analyse des statistiques de vente

Organisation d'événement ( présentation de collect

Organisation et animation de salons professionnels

Gestion, planification et modulation du temps de t

Merchandising et réalisation de vitrines

Recrutement , formation et dynamisation du personn

Gestion d'équipes

Analyse et optimisation des performances

Respect des stratégies et commercialisation des pr

Dynamique