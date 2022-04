Jean-François MELILLO

Professionnel des achats depuis près de 8 ans, j'ai occupé successivement les fonctions de Subcontracting Coordinator puis d'Acheteur Industriel.



Ayant un parcours atypique, j'ai toujours su m'adapter et progresser dans un univers industriel en étant force de proposition. Mes connaissances de l'opérationnel m'ont ainsi permis de mener à bien différénts projets, tel que l'obtention d'une certification américaine ASME ou encore la gestion d'une équipe de 20 opérateurs dans le cadre de la suppléance du Responsable de fabrication durant 6 mois.



Le poste d'Acheteur que j'occupe actuellement, m'a permis d'acquérir autonomie et polyvalence, à la fois dans le domaine des achats industriels ainsi que dans les techniques d'audits , aussi bien internes qu'externes.



Aujourd'hui, je souhaite ajouter une dimension managériale et stratégique à mon métier d'acheteur.



Dynamique, ayant le sens de l'écoute et du travail en équipe, pluriculturel de part mes expériences, je souhaite accompagner la croissance de votre société au travers de mes qualités personnelles et professionnelles.



Mes compétences :

Achat

acheteur

aéronautique