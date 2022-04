Jean François MERCIER

Cela fait de nombreuses années que je suis dans les "Ressources Humaines". La fonction a évolué, les titres ont changé, mais le rôle principal est d'être à l'écoute du "terrain".



Cette expérience, riche en Communication, je la mets au service d'une Entreprise jeune, innovante, créatrice dans la Communication graphique et visuelle et de sa dirigeante, Jennie Malandain. Créer, lancer un projet qui tient à coeur et auquel on croit est un investissement personnel.

www.jm-design.eu



Histoire de continiuer dans une autre forme de communication et dans un contexte un peu différent, voila que nous sommes en Bretagne pour une seconde activité : Chambres d'Hotes et tables d'hôtes.

Un ancien moulin à eau, dans un écrin de verdure et d'eau (voir le blog http://lemoulindechere.over-blog.com et le site en construction)



L'obejt social de JM-Design est modifié pour faire aussi de la Formation en Graphisme, Bureautique. Je m'investis en proposant des prestations de services (Contrôle social, paye, communication, bilan social) auprès des Entreprises du secteur.



Nous proposerons aussi (Oct. 2011), des séminaires de réflexion pour des Cadres Dirigeants, voulant sortir de leur cadre d'entreprise dans un lieu de verdure et de calme, bordé par une rivière (la Chère).

Les conjoint(e)s pourront visiter la région pendant ce temps là, ou simplement se balader dans notre parc de près de 4 ha.



Mes compétences :

Graphisme

Ressources Humaines

Tourisme

Publicité

Communication

RH

Présentation

Formation