Jean-François MERCIER

CONSEILS et AUTO-DIAGNOSTICS GRATUITS destinés à aider les chefs d'entreprise (TPE, PME, PMI) confrontés à des difficultés.



La vie des affaires n'est pas toujours un long fleuve tranquille ! Les crises font aussi parties de la vie des affaires...



- OUI ou NON, dois-je déposer mon bilan ?

- Puis-je encore sauver mon entreprise ?

- Comment redresser la situation ?



Répondre aux questions bien légitimes que des dirigeants d'entreprise peuvent se poser, tel est le but du site : http://www.pratik-action.com



Organisation de séminaires sur le redressement et la restructuration d'entreprises



Mes compétences :

Restructuration d'entreprise

Droit des procédures collectives