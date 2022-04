Jean-François MEZE, 19 ans. Diplômé depuis peu d'un DUT GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations) à l’IUT de Villetaneuse. Je suis actuellement à la recherche d’un contrat d’alternance dans le cadre de ma future formation en Bachelor RDC ( Responsable Développement Commercial) à Sup de Vente.



Mes compétences :

Evaluation des performances

Elaboration de tableau de bord

Pratique d'un logiciel comptable

Mise en place d'un système de calcul des coûts per

Outils logiciels

Elaboration des documents de synthèses

Marketing direct

Réalisation d'un plan marketing

Ordonnancement

Gestion de la qualité

Fixation des prix

Gestion de la froce de vente

Organisation industrielle

Project Management

C++

Adobe Indesign

Microsoft Office

SQL

Sage Accounting Software

Sphinx Software