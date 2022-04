Jean François MICHELON

Une vie active consacrée à la vente de produit technique genie climatique second oeuvre du batiment.





J'ai accompagné le demarrage du marché solaire dans les années 1978 , puis celui de la pompe à chaleur durant les années 80 à 86.



Entré chez CARRIER SCS en 1988 j'ai eu la possibilité d'animer puis gerer un secteur, une region ventes et sav, puis la force de vente rlc france et ses grands compte.En tant que directeur des ventes refrigeration commerciale, j'ai approché la specificité commerciale et technique au sein de profroid industrie filliale carrier scs .

j'ai terminé mon parcours carrier scs en janvier 2009.



Mon niveau de gestion CA : 65 Me



Mon niveau de gestion d'equipe : 15 personnes



J'ai eu l'occasion de gerer marketing et administration des ventes dans mon parcours



J'ai été amené à accompagner le developpement de l'outil CRM et sa mise en application operationnelle.



Actuellement en charge du developpement et gestion de la societe ICE SA distributeur produits technique genie c, 2010 / 2011 , en charge du developpement nouveau produit , nouveau marche ENR pour ARISTON Thermo Group CHAFFOTEAUX Brand France



Membre XING,VIADEO LINKEDIN



Mes compétences :

Air Conditioning

Climatisation

Compresseurs

Conditionnement

Conditionnement d'air

CVC

Distribution

EnR

HVAC

Hydraulique

Manager

Photovoltaïque

Pompe à chaleur

Refrigeration

Sales

Sales engineer

Sales manager

Solaire

Solaire photovoltaïque

Technique

ventes

Ventilation