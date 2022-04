Jean-François MILIAN

Géologue avec plus de 31 d'expérience en exploration et exploitation minières outremer (Afrique, Amérique du Sud, Asie, etc.).



Anglais courant. Bon niveau d'espagnol.



Membre de la Fédération Européenne des Géologues: personne qualifiée pour les marchés boursiers canadien (NI-43-101), australien (JORC) et sud-africain.



Mise en place et management de structures d'exploration au Guyana, en Guyane française et au Gabon.



Élaboration et suivi de programme de recherche minière (grassroot à l'étude de faisabilité) en surface et dans les travaux souterrains. Or, uranium, métaux de base, etc.



Évaluation du potentiel minier de pays et de projets. Négociation d'accords.



Conseiller du Commerce Extérieur de la France pour la Guyane de 2003 à 2006 et pour le Gabon de 2009 à 2012



Mes compétences :

Géologie

Afrique

Management

Gestion de projet