Jean-François MILON

Mon expérience acquise en paie (expertise, optimisation, conseils), gestion du personnel (droit du travail, gestion des contrats, gestion des ressources humaines), comptabilité (connaissance pointue de la comptabilité paie) dans diverses entreprises répond pleinement à un poste de responsable paie ou coordinateur paie.



Durant ces dernières années, j’ai eu la charge de gérer plusieurs équipes en paie et en administration du personnel. Je suis polyvalent, dynamique, formateur, passionné par mon métier et surtout la gestion des ressources humaines, autonome, rigoureux, méthodique et force de propositions, motivé par des valeurs que sont l'intégrité, la loyauté et la fiabilité.



Mes compétences :

Diplomate