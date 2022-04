Jean-François MIRALLES

Géologue/ Géophysicien de formation, je me suis orienté dans le domaine professionnel à la prospection du sou-sol et à ses méthodes. Par delà, je me suis tourné vers les domaines de la géotechnique. Embauché sur le chantier de la LGV Rhin-Rhône en poste de Maitre d'oeuvre Géotechnique-Karst (110 Km linéaire), j'ai par la suite intégré le groupe Egis Structure&Environnement. J'ai alors évolué en phase étude sur des projets autoroutier mais également ferroviaire.



Performant sur des logiciels de modélisation ou de calcul, j'ai su m'adapter à tous les projets et répondre aux attentes des cahiers des charges.



Mes compétences :

Consolidation

Étude de faisabilité

FAISABILITE

Géologie

Géophysique

Géotechnique

Prospection

travaux publics