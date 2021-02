Jean-François OBIN

Pilotage de projets eCommerce, mCommerce, corporate, plateforme marketing européenne/mondiale, sites et applications mobile pour les clients grand compte de l’agence,



Gestion de la relation client,

Animations des comités de pilotage / comités projets,

Participation aux phases contractuelles, constitution de budgets,

Pilotage de projets internationaux

Participation aux appels d’offres

Recrutement pour les besoins de l'agence



Mise en place d'équipes de production offshore en Ukraine, Costa Rica et Vietnam

Pilotage de projets Offshore en Espagne, Ukraine, Costa Rica, Guatemala et Vietnam



Mes compétences :

IOS

ECommerce

Web

Java

Mobile

EBusiness