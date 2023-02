Jean-François PHILIP

• Mes expériences en matière de Management de réseau de Distribution dans l'IT:



o Manager de différents types de canaux de distribution dans différents domaines liés aux nouvelles technologies.

 Construction d’un réseau de distribution orienté Education pour le compte de l’importateur de DYMO/Mimio pour la France et les pays du Maghreb.

 Recrutement et management de VARS orientés Education.

 Animation de 80 Partenaires DYMO/Mimio

 Conclusion d’accords de partenariats avec :

• Constructeurs Epson – Thalès

• Editeurs de Ressources numériques et multi-média (Groupe SEGER – Editions Achette)

• Développeurs /Thalès Eyeschool/PortaNum/Texte & Relief…

 Relations internes/externes avec les maisons mères Editeurs/Constructeurs.



o Développement Marketing & Commercial:

 Développement d’outils Marketing d’aide à la vente:

• Inventeur de la « Craie Interactive » adaptable à MimioCapture de l’offre DYMO/Mimio.

• Promotion des ventes des gammes de produits.

• Organisation de tours de France et de salons

• Elaboration des Newsletter à l’attention du Réseau de distribution et des clients finaux.

• Animateur d’ateliers de démonstrations. (de nombreuses récompenses obtenues)

• Conception d’outils d’aide à la Formation/vente destinés au réseau de partenaires et aux clients finaux.

1. La Visionneuse pour l'Editeur Visio Corporation (racheté par Microsoft) - servant d'outil Mkg et Commercial à la promotion des ventes du logiciel Visio (Réalisation de Shémas de tout type).

2. « La Craie Interactive » pour DYMO/Mimio - http://www.cinqro.fr/craieinteractive2015.html

3. Online ou sur site client.



o Communication, RP:

 Interface avec les agences de Relations Presse.

 Interface et rapporteur des activités de communication auprès des managers nationaux et internationaux. Corel Corporation – DYMO/Mimio