Jean François VICART

Je suis dans le groupe DANONE depuis janvier 1993.

A 47 ans, J'occupe actuellement le poste de responsable de marchés hospitaliers sur la région nord.

Je négocie et anime l'ensemble des appels d'offres du secteur, le plus important de france après Paris (En poids business et part de marché).

Je coordonne sur la région l'ensemble des affaires médicales et l'animation des KOL/OL, ainsi que l'animation d'une équipe de neuf collaborateurs en management transversal.

Dans un contexte d'évolution constant de l'entreprise, ma volonté d'accompagner chaque nouveau projet et la conduite de mes objectifs font que je suis reconnu par les clients et les collaborateurs.

Expert dans mon domaine, je suis un élément fédérateur, optimiste et entreprenant.





Mes compétences :

Négociation

Relations publiques

Relation client