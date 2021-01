Jean-Frédéric REYSS-BRION

Impliqué, passionné et expérimenté dans les systèmes d’information, j’apprécie autant le travail sur les architectures que sur les processus de travail et les modes d’organisation.

La qualité du service rendu aux utilisateurs est pour moi essentielle et le dialogue avec eux dans le respect de chacun est un moyen incontournable pour atteindre cette qualité dans le cadre budgétaire fixé.

Je suis à l’écoute de toutes les opportunités de collaboration qui s’inscriraient dans ce cadre.





Mes compétences :

ITIL

CMMI

Gestion de projet

Marchés publics

Schémas Directeurs

NTIC

Méthodologies de développement logiciel

Management