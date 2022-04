Christophe BOULVIN

Accompagner les trajectoires professionnelles et contribuer au développement des compétences sociales, voilà résumée ma thématique de travail et la problématique centrale de mes interventions.



Je suis psychologue du travail de formation et mes 15 années d'expérience m'ont permis de vivre intensément la notion de "trajectoires professionnelles". J'ai crée, accompagné, formé, conseillé, coaché ; des entreprises, des hommes et des institutions sur l'ensemble du territoire national.



J'ai aussi organisé des évènements culturels et artistiques à rayonnement local et régional et fait de la scène.



Cette mixité, ces rencontres, ces années à sillonner le territoire au sens propre et figuré, à questionner mes pratiques et mes orientations professionnelles ont forgés en moi certain nombre de convictions fortes. J'ai pu éprouver mes outils et des méthodes bien sur, mais j'ai surtout aiguisé mon regard en le confrontant aux réalités.



J'ai crée en 2010 le cabinet Point d'Interrogation spécialisé dans l'Accompagnement Professionnel et la formation RH. Je développe aujourd'hui cette structure et son offre avec la volonté de proposer des solutions d'accompagnement concrètes et modulaires qui dépassent la notion de bilan.



La seconde particularité réside dans le développement d'une offre spécifique au secteur public et à ses problématiques.



Nos domaines d'intervention :



- Conseil et accompagnement individualisé des évolutions professionnelles

- Training en Communication Orale

- Accompagnement des hauts potentiels

- Personnal Branding

- Formation



contact@pointdinterrogation.com



Mes compétences :

Ressources humaines

Psychologie

Psychologie du travail

Accompagnement

Fonction publique

Conseil

Formation

Coaching

Communication

Management