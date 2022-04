Didier LANDAU

Fort d'une expérience de la formation et des groupes de plus de trente ans, j'exerce en tant que formateur, psychologue et consultant principalement dans les domaines éducatif et social.



Mon expérience de l'accompagnement de personnes en difficulté et en souffrance (appui à la parentalité, prévention de la prostitution), de l'animation de groupes de parole (analyse de la pratique) et mon expérience passée dans le domaine de l'animation enrichissent et colorent cette expérience.



Après avoir travaillé une trentaine d'années en tant que salarié, je suis en libéral depuis quatre ans.



Je vous invite donc à découvrir mon site professionnel :



Mes compétences :

Conseil

Psychologie

Communication

Pédagogie

Formation