Fabienne SABATIER-BRIOUDE

Psychologue du travail, j'ai travaillé en cabinet conseil notamment sur les volets de gestion de carrières, d'emploi ou de formation.



Mes expériences en tant que Consultante et Coach depuis plus de 15 ans, m'ont apportée une polyvalence dans l'accompagnement des salariés : soutien managérial, coaching, accompagnement au changement , outplacement, développement personnel et professionnel,.... Je propose d'accompagner les personnes de manière individuelle dans leur problématique contextuelle. Contribuer à trouver des solutions.



Au travers mon parcours, ouvert sur plusieurs secteurs d'activité et de multiples savoir-faire, je vous décline ainsi mes compétences :



Coaching : accompagnement des cadres dans leur optimisation de posture par la pratique PALO ALTO.

Quelques exemples : situation de conflit relationnel, accompagnement à l'évolution de poste, valoriser et mise en confiance des potentiels et ressources.



Gestion de carrières : Bilan de compétences, Bilan Professionnel, outplacement.

Quelques exemples : accompagnement au projet de reconversion, réflexion sur sa transférabilité de compétences, développer son potentiel, redonner sens à son travail.





Aujourd'hui, je suis à votre écoute, prête à vous accompagner dans votre devenir.



Mes compétences :

Accompagnement

Coaching

Consultant

Psychologie du travail

Ressources humaines

Bilan de compétences