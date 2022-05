Laurine BONNAMY

Passionnée de pâtisserie et titulaire d’un Master 2 « communication des organisations », j’occupe aujourd’hui le poste de chargée de communication digitale et marketing au sein de la société de Boulangerie-Pâtisserie GALZIN. Quotidiennement, je contribue à la coordination et à la mise en œuvre d’actions de communication visant à promouvoir l’image et l’identité de l’entreprise. Je réalise différents supports de communication (packaging, PLV, affichage, flyers,...). J’anime et développe la communauté Galzin sur les réseaux sociaux. Je collabore à la mise en place d’événements organisés ou soutenus par l’entreprise.

Mon expérience de trois ans en qualité d'assistante de communication au sein de l’Université Paul-Valéry de Montpellier et mes différents stages en radio attestent de ma polyvalence. Lors de mes études, j’ai eu la chance de réaliser deux mémoires de recherche qui m’ont passionnée. Le premier portait sur "L'utilisation des réseaux sociaux au sein des universités françaises" et le second sur "L'étude de l'émergence du phénomène alumni au sein des universités françaises" (mentions très bien).



Mes compétences :

Audio

Communication

Création

Evénementiel

Interviews

Journalisme

Mécénat

Médias

Montage

Montage audio

Perfectionniste

polyvalente

Radio journalisme

Rédaction

réseaux sociaux

Sérieuse