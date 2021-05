Marlon JURÉ

En recherche active d'un poste de cadre dans le secteur sanitaire et médico-social: Directeur Adjoint en établissements médico-sociaux, Responsable de service d'aide et de maintien à domicile, chargé de mission ou référent qualité



Diplômé de niveau II correspondant au CAFERUIS: répondant aux exigences du décret n°2007-221 relatives au niveau de qualification des professionnels chargés de la direction d'établissements sociaux ou médicaux-sociaux.



Connaissance des EHPAD, des M.A.S., et des services d'aide et de maintien à domicile.



Sérieux, motivé et bon relationnel.



Connaissances gérontologiques, compétences générales: management, gestion des ressources humaines, droit social, comptabilité et gestion des établissements sanitaires et médicaux sociaux, droits et aides sociales des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées.



Compétences en psychologie clinique: santé mentale et psychopathologie, neuropsychologie et psychologie du vieillissement, ressources humaines.



Connaissances du public handicapés: travail auprès de polyhandicapés adultes avec le sonore.



Mes compétences :

Psychologie

Management

Qualité

Psychopathologie

Animation de réunions

Planification

Conduite de projet

Gestion des conflits

Gestion des ressources humaines