Claire CAMINADE

Fondé en 1972 à l'initiative de l'État, la Fédération Nationale des Centres d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles - CNIDFF - assure la direction nationale du réseau des 106 CIDFF. Leur objectif est de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, de favoriser l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes :

Après avoir travaillé plus de 10 ans dans le domaine de l'insertion et de la mobilité professionnelle, j'ai rejoint le CNIDFF en 2012.

Mes principales missions consistent à coordonner et promouvoir des projets dans les domaines de l'emploi, l'articulation des temps de vie, l'égalité professionnelle et la création d'entreprise.



Mes compétences :

Accompagnement

Bilan de compétences

Coaching

Coordination

Egalité professionnelle

Formation

Gestion de carrière

Mobilité

Outplacement

Prévention

Prévention des risques

Psychologue

Psychologue du travail