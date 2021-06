Jean Gautier sexagenaire dans l'univers du commerce et de la distribution depuis plus de 37 ans.



Premières armes faites en prospection dynamique, sur le terrain pour des équipements de bureaux, puis représentant de commerce dans ce même créneau : la bureautique.



Quelques années plus tard c'est la grande distribution et les collectivités locales ainsi que les Hôtels restaurants qui seront mes interlocuteurs pour représenter les Fameuses Gavottes (Crêpes dentelles de Loc Maria). Dans toute la Bretagne, puis dans la région PACA.



L'univers du sport avec la marque Spring Court m'aura permis de toucher toute la grande distribution ainsi que le commerce traditionnel. Responsable d'une partie de Paris centre et la région Parisienne et dans un second temps du centre de la France, c'est un vrai succès avec des objectifs très largement dépassés.



Parti de chez Spring court je lance ma compagnie de Publicité sous les conseils du responsable de l'Agence de Publicité de Spring court. Associés avec un talentueux Roughman RGA s'implique dans la communication d'entreprises en direct et en sous-traitance pour les grandes structures du monde de la "Pub" parisienne.



Dans le même temps naissance de Quark rapprochant plusieurs compétences sous ce nom imbibé de symboliques lui apportant cette notion avant-gardisme à l'époque.



Virage culturel et artistique photographe sur les bateaux mouches durant 2 ans avec reportage photos en extérieur. Environ 2000 clichés par jour dans les périodes les plus intenses, clichés exploitables. Cette école dans une dynamique d'exigence m'a appris la photographie d'art, de portrait avec du matériel haut de gamme. Tout ceci sera mis à profit au moment du lancement sur Internet pour la vente d'Antiquités.



Dix années dans l'Antiquité Brocante, découverte / passion. Spécialisé dans le XVIIe, XIXe et XXe jusque dans les années 30-40 ce sera des pendules des sculptures, des meubles, des peintures, des bibelots, des objets insolites, chargés d'histoire qui seront achetés et vendus dans le monde entier.



Puis, toujours par ce hasard qui fait bien les choses, ce sont les perles de culture qui se sont présentées à nous (Mon épouse et moi). Dans notre précédente activité, les bijoux faisaient partie des articles proposés à nos clients. L’opportunité de commercialiser de vraies perles issues des mollusques nous a mis le pied à l’étrier en 2002.



Nous avons une maîtrise parfaite de l’import et l’export d’articles de luxe, à travers le monde. Nous proposons une gamme très large de bijoux de perles de différentes provenances de la source même. Ce circuit très court apporte une aisance dans la pratique des prix très attractifs.

C’est ainsi que NETPERLES en plusieurs langues Européennes s’impose encore de nos jours comme un leader de cette niche que sont les perles de culture et perles fines.



Recherche :Collaborateurs, investisseurs, personnes à forte motivation et expérience des négociations. Vous êtes dans ce créneau n'hésitez donc pas à me solliciter nous étoffons notre staff.



Mes compétences :

Photographie

Rédacteur web

Graphisme et communication

WebDesign

Webmaster

Traitement d'images

Référencement naturel

Chef d'entreprise

Webmarketing