J’ai eu la chance d’avoir un parcours professionnel très enrichissant, en matière de management et de gestion (commerciale ; technique ; financière) dans des métiers en apparence très différents (les réseaux informatiques / systèmes courants faibles dans le BTP et projection cinématographique). Je suis un adepte convaincu d’un management plus participatif que directif. Je considère que la vraie valeur ajoutée d’une entreprise, repose en grande partie sur les richesses individuelles du personnel qui la compose.

Merci pour les personnes qui auront pris le temps de parcourir cette présentation.



Cordialement,



Jean GRATACOS

.



Mes compétences :

GTB

Courant fort

Télécommunications

Courant faible

Gestion de la production

Gestion administrative

Management opérationnel

Gestion de projet

Electricité

BTP

Systèmes et réseaux

Sécurité

Cinéma