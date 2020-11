Jean-Guillaume JAMIN

Pragmatique et éclectique, j'ai l'expérience de différents métiers de la publicité et une expertise de la communication des réseaux, particulièrement de la distribution automobile.



Directeur de clientèle en agence conseil, en charge de Volkswagen pour le sud de la France, je connais les attentes d'un franchiseur / constructeur et les besoins du franchisé réseau / concession.



Tour à tour acheteur d'espace publicitaire et commercial en régie média, je maîtrise les outils et la négociation d'achat d'espace.



J'ai une vision claire de la stratégie 360°, du chemin restant à parcourir pour une réelle digitalisation et du passage au phygital.



Expérimenté en marketing direct, promotion des ventes, suivi de production et géo marketing.





Lauréat de la Semaine Européenne du Marketing-Direct 1989.



Ai participé au raid Opération Dragon en 1988, organisé par Citroën, en Chine et régulièrement en rallye Énergies Nouvelles (100% électrique) dont E-Rallye Monte Carlo (2016, 2017, 2018, 2019) et des épreuves du Trophée de France ENRS.



