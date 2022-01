Jean-Guy PERRAUD

Visitez mes sites :

http://www.hexalto.com

http://www.hexalto-editions.com

http://www.hexalto.solutions



Je suis Coach de Dirigeants, Entrepreneurs, Directeurs, Cadres supérieurs & Middle Management

et de particuliers.



Mes talents pour catalyser les vôtres :



- Développer la performance des entreprises et de leurs collaborateurs par un accompagnement personnalisé (dirigeants, cadres supérieurs, managers),

- Réussir les projets professionnels dans la sérénité,

- Favoriser léclosion des potentiels et la concrétisation des idées (démarche appréciative 4D),

- Générer motivation, efficacité et enthousiasme,

- Transformer la communication dans les équipes,

- Accompagner les entreprises dans leur conduite du changement,

- Equilibrer votre vie professionnelle et privée.



FFCPro : Je suis membre de la Fédération Francophone des Coachs Professionnels.



LIVRE : Co-auteur de "Communique ou Meurs" - Editions du Tricorne. Traduction et adaptation en français du livre "Communicate or Die" de Thomas D. Zweifel (vendu à 45 000 exemplaires dans le monde).



== Editeur Internet - Infopreneur ==



" Lisez et Catalysez Vos Talents. "



== Marketing Internet et Web Design ==



" Découvrez les 19 principes pour créer vos clients avec votre site web "



Jean-Guy





Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Leadership

Management

Gestion de projet

Coaching

Formation

Communication interpersonnelle