Jean-Michel PEYRAUD

Consultant indépendant :



Conseil pour les affaires et autres conseils : organisation, management,...





Autres postes :

Directeur association

 Responsable d’association intermédiaire

 Responsable espace emploi dans une « collectivité »

 Responsable cellule formation continue à l’université ou grande école

 Chargé de mission « formation »

 Chargé de formation professionnelle secteur éducation

 Chargé de mission handicap





Mon parcours professionnel m’a conduit à agir pour l’insertion sociale et professionnelles de personnes en situations difficiles (jeunes en rupture familiale, jeunes travailleurs, personnes à la recherche d’emploi – cadres et non cadres – personnes en situation de handicap).



Mon expérience de directeur de centre de formation m’a donné l’occasion de gérer des équipes. Les relations humaines, l’organisation, la gestion financière de cette association ont pris une part très importante dans ma fonction de directeur d’établissement.



Mes compétences :

PFC

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

Ressources humaines