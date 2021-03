Jean JACHYM

Bienvenue sur mon profil !



Consultant sur deux domaines d'expertise :



les réseaux informatiques d'entreprises et leur sécurité,



la qualité de l'organisation du système d'information.



Certifié sécurité des réseaux FCNSA et FCNSP Fortinet.



Certifié ITIL v3 2011.



Fort dune large expérience dans les domaines des réseaux d'entreprises et de leur sécurité, je me suis également investi dans la qualité de l'organisation du système d'information.



Rigoureux dans mes démarches professionnelles, je pratique aussi bien l'expertise et le conseil, que la direction de projets et la responsabilité d'équipes, bien que je ne mélange pas les deux pour des raisons d'éthique.



Si mon parcours et mon enthousiasme ont suscité votre intérêt, je vous invite à me contacter pour me permettre de vous apporter de plus amples informations et mettre en regard vos exigences et les réponses que je pourrais y apporter.



Mes compétences :

Conseil

WAN

Informatique

Ingénierie

Architecture

LAN

Management

Formation

Organisation

Organisation du travail

Management de la qualité

Sécurité autour du Cloud