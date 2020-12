Jean-Jacques COMBES

Directeur de fondations dans le domaine social avec une solide expérience, également actif dans le domaine associatif.

Expériences confirmées dans plusieurs champs du travail social, avec des compétences particulières en gestion institutionnelle, RH, gestion d’équipes, innovation et conceptualisation, projets de développements, fundraising, gestion logistique, gestion de projet, communication et réseaux.

Homme de terrain avec une formation de base commerciale et d’éducateur spécialisé, ayant construit son savoir de façon expérientielle et l’ayant validée par des engagements professionnels réussis. Au bénéfice de très nombreuses réalisations dans le champ social et d’une formation certifiée en gestion d’entreprise.





Mes compétences :

Créativité

Réseau

Education

Dynamisme

Petite enfance

Management

Enseignement

Foundraising

Gestion

Gestion de projet

Accompagnement RH

Animation d'équipe

Gestion de la qualité

Travail en équipe

Santé au travail

adolescence

Animation

Enfance