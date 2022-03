Jean-Jérôme CLAUDE

Spécialisé dans le domaine de l'agroalimentaire, la pharmacie, la cosmétique et les produits de luxe, je saurais écouter votre projet et vous proposer une solution sur mesure dans le domaine de la filtration membranaire tangentielle.



Au sein de T.I.A. (Techniques Industrielles Appliquées) depuis plus de 7 ans, j'ai effectué 4 ans en ingénierie projet/process puis j'ai orienté mon parcours dans le conseil/suivi client.

Si vous avez un projet ou une idée, contactez nous et nous saurons vous accompagner dans le développement et laboutissement de votre projet.



La description de mon poste actuel :



Développement de l'activité industrielle dans le domaine de l'agroalimentaire, la cosmétique, la pharmaceutique et le luxe (équipements membranaires) EUROPE/ASIE/AFRIQUE.

Participation à l'activité commerciale et au développement du portefeuille clients de l'agence dans le domaine des études(audits), du revamping et de la conception.

Élaboration des offres techniques et commerciales.

Soutien technique aux études.

Veille au respect du planning et du budget des affaires.

Chef de projet et suivi de la réalisation jusqu'à la réception finale.