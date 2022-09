Bonjour ,

Le sens de l effort ne me fait pas peur

La présence terrain me plaît beaucoup

La Vente et le soutien technique me correspondent vraiment



Je me plaît beaucoup dans le milieu du Batiment en tant que responsable région d ' un industriel reconnu



Mes compétences :

Organisation et stratégie

Convaincre les personnes sur un projet

Négociation commerciale

Commercial grands comptes