Jean Louis DROZ

Conseil et de développement de projets Ressources Humaines, notamment au sein des pays de l’Est ( Russie, Ukraine, Moldavie, Géorgie, Bielorussie )



Principaux domaines de compétences :



Ø Ingénierie et management opérationnel de projets : Organisation, Formation, Développement RH

Ø Création et animation de processus, programmes et outils RH orientés conduite du changement

Ø Développement des compétences managériales, coaching et feed-back individualisé

Ø Recherche et évaluation de candidatures



Mes compétences :

Consulting

HR

Executive search

Assessment

Management development

Recruitment