Jean-Louis GICQUEL

En intégrant le réseau H-TUBE à Chartres en janvier 2011, j'ai eu pour mission d'apporter un nouveau souffle tant sur le plan de l'exploitation que sur le plan de l'engagement humain. Une fois les méthodes mises en place et la compétence des équipes productrices de résultats il m'a été confié une mission d'animation commerciale et de développement de l'agence du Mans et ce en complément de l'agence de Chartres. Aujourd'hui notre agence connait un essor à la hauteur de nos attentes dans une région difficile par ses incertitudes des marchés.

Depuis janvier 2014 j'ai la responsabilité de cinq agences.

Il m'appartient désormais de mettre en oeuvre un style managérial propice au développement à la hauteur de nos outils et de notre savoir-faire dans un univers passionnant ou les satisfactions peuvent être grandes malgré la période compliquée que nous rencontrons.

L'entreprise, de par sa taille et sa dimension humaine permet de se fixer des objectifs volontaristes en matière de résultats économiques mais aussi en matière d'épanouissement des collaborateurs.

Fort de mon expérience dans l'univers du négoce des matériaux de construction, tant au sein d'une entreprise indépendante que dans un grand groupe , je suis attaché à la mise en oeuvre des moyens permettant da satisfaire la clientèle et de gagner ainsi des parts de marché, et ce dans l'intérêt de l'entreprise et la valorisation des équipes.

Je suis aussi très attaché à l'épanouissement professionnel et au respect des collaborateurs et ce dans un esprit de performances tant pour l'individu que pour l'entreprise.

Découvrez l'univers H-TUBE sur le site web, ses produits, ses implantations et peut-être que vous serez intéressés par notre activité et sa localisation,

Notre activité de négoce s'adresse principalement à une clientèle composée des entreprises des travaux publics, des maçons, des paysagistes, des plombiers et intervenants du génie climatique, des administrations, et des responsables des services techniques des communes et des industriels.

Si vous êtes en recherche d'opportunités professionnelles, n'hésitez pas à communiquer vos coordonnées, vous faites peut-être partie de notre avenir.

Des postes de responsables de centre de profits, responsable logistique, commercial sont en réflexion afin de préparer les années à venir.

Depuis mars 2016 j'ai la charge du secteur COMAPLAST, suite au rachat de cette société par H-TUBE et je couvre le secteur sud-ouest avec 7 agences : Andernos, Biscarrosse, Dax, Bayonne, Mont de Marsan, Pau et Agen.

Une belle aventure dans un univers plaisant et une variété de gens et de paysages.

Actuellement des postes de commerciaux et de futurs responsables sont à l'étude.

POSTES DE COMMERCIAUX OUVERTS SUR BAYONNE ET PAU , de belles aventures en perspective.



Mes compétences :

RESPONSABLE

GESTION

BTP

FORMATEUR

LOGISTIQUE

RELATIONNEL

MANAGEMENT

COMMERCE

STRATEGIE

MOBILE

Rigueur

Conscience professionnelle