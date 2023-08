Jean-Louis MOREAU

SSII créée en 1996, Groupware System est partenaire IBM et réalise des projets en ingénierie applicative J2ee et .Net, l'intégration de progiciels, le testing et, plus en amont des projets, l'assistance à maîtrise d'ouvrage.



Nous sommes particulièrement présents dans le secteur de la banque et de l'assurance.



Groupware System est membre de Syntec Informatique.



Membre du Conseil d'Administration de la CGPME 78 (Yvelines).



Mes compétences :

Assurance

Banque

Cleva

Informatique

J2EE

SSII