Jean-Louis TAILPIED

Fondateur de DEVANCES entreprise d'audit sûreté et de DEVANCES SECURITY entreprise de sécurité physique , j'ai assuré les fonctions de :



- Chef d’Equipe de Sécurité Rapprochée du Président de la République Française ;

- Gestionnaire des sites diplomatiques de la zone Asie/Pacifique ;

- Auditeur Sûreté pour des groupes d’envergure internationale en France comme à l'Etranger (Sièges sociaux et sites de production) ;

- Directeur Sûreté

- Responsable sûreté de grands événementiels.

o Défilés : Chanel, De Grisogono, etc.

o Emfar (American Foundation for AIDS Research)

o Anniversaire de Madonna



Sécurité

Audit

Sûreté