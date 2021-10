Jean-Louis TOURET

A la fois plombier, électricien, frigoriste et technico-commercial de formation et d'expérience, je suis spécialisé dans la formation d'artisans et de commerciaux à l'efficience énergétique et aux énergies renouvelables.



Depuis une initiation généraliste de quelques heures aux énergies renouvelables jusqu'au perfectionnement (en production économe d'eau chaude sanitaire, réseaux hydrauliques de chauffage, solaire thermique par exemple), j'adapte la durée, le contenu, le niveau de détail et les méthodes pédagogiques aux stagiaires et à vos demandes particulières.



Spécialisations : Animation de formation, ingénierie pédagogique, RT 2012, solaire thermique CESI et SSC, solaire photovoltaïque, énergies renouvelables, plomberie et production d'eau chaude sanitaire, chauffage et réseaux hydrauliques, électrotechnique, petit éolien, technico-commercial, Anglais



Mes compétences :

Énergies renouvelables

Formateur

Solaire thermique

Plomberie

Solaire photovoltaïque

Électrotechnique

Microsoft office

Google Sketchup