Olivier GROSPEAUD

Après de nombreuses années d'enseignement en Centre de Formations pour Adultes, j'ai créé GoFORMA afin de proposer une offre de formations adaptée, destinée aux salariés d'entreprises!

Nous intervenons pour les entreprises du secteur privé!

Nous répondons également à des appels d'offres du secteur public!



Les formations que nous dispensons :

Habilitations électriques : B0, B1(V), B2(V), BC, BR, BE, BS, H0(V), H1(V), H2(V), HC, HE Manoeuvre…(tarif dégressif en fonction du nombre de stagiaires)

Fondamentaux de l’électricité, de l’électronique, de l’électrotechnique, de l’Automatique, traitement de l'image via Matlab, instrumentation pour la régulation …

Habilitations Mécanique M0, M1, M2, MR

Lutte contre le feu

Sauveteur Secouriste du Travail

Geste et postures, PRAP

AIPR (Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux)

Risque chimique (les fondamentaux)

Réception, montage et démontage d'échafaudages...



Mes compétences :

Traitement d'images

Matlab

Automatisme

Instrumentation

Formation

Automatique

Génie électrique