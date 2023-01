Olivier MIGNON

Je propose dans toute la France des formations sur le thème de la prévention en entreprise : CSE ; SSCT



Consultant Formateur depuis 10 années, je fournis aux préventeurs les outils et le savoir-faire nécessaires qui les aideront à évoluer dans le cadre de la prévention.



Je transmets le savoir que j'ai acquis lors de mon parcours professionnel, en agissant sur les fondamentaux avec le souci de préserver les valeurs humaines et l'outil de travail, tout en intégrant de nouvelles expériences au fil de mes interventions: pour progresser le formateur doit apprendre encore et encore.



La formation est l'opportunité de motiver, former, dynamiser les échanges, partager.



Olivier

Tél Portable : 06 62 60 81 44

Email : olivier72000@yahoo.fr