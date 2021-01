Jean Loup TOURNOUX

Je suis officier supérieur, expert prévention des risques incendie et sécurité du public au sein du Bureau Prévention de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Fort dune riche expérience opérationnelle et préventionniste depuis 10 ans, je suis à la tête dune équipe de collaborateurs en charge de linstruction des projets immobiliers (Etablissement recevant du public, immeubles de bureaux, habitations, installations classées) sur Paris et la petite couronne. Conseiller des autorités administratives et des maîtres douvrage, je propose, après analyse des risques, des mesures de protection adaptées afin de garantir la sécurité des personnes et des biens.



Mes compétences :

Expert prévention des risques incendie

Instruction des dossiers complexes et hors norme

Validation des scénarios dingénierie

Validation des schémas directeurs

Travaux sur les normes à l' AFNOR

Contrôle des établissements Rédaction des PV

Etude des projets immobiliers et industriels

Conférencier à l'ENSOSP Paris

Instruction des demandes de dérogations