Jean-Luc BRETTON

Je travail dans l'industrie du multimedia depuis 1992. De compétences pluri-disciplinaire, j'excerce sous le nom de humanoise comme consultant indépendant.



Formé en marketing, poursuivant des études en design graphique et enfin en informatique, j'ai créer ma première entreprise multimédia en 1992.

J'ai occupé différentes fonctions au sein de la e-industrie, allant aussi bien de directeur de création à développeur, que de chef de projet à responsable e-marketing ou encore de responsable de compte à entrepreneur. J'ai ainsi développé une palette de compétences aussi bien dans le design interactif, la programmation, le design d'identité de marques que dans la gestion d'équipes et de projets.



Aujourd'hui, j'aide mes clients à faire le pont entre leur marque et les technologies.





Compétences clefs:

• Développement de solutions enligne - Drupal

• e-Marketing | Utilisabilité | Web TV

• Design d'interfaces | Design de marque

• Administration serveurs



Profil et références complets sur:

http://www.linkedin.com/in/jlbretton





LANGUES:

• Bilingue : Français – Italien

• Anglais (excellent, vraiment!)

• Espagnol (bonne compréhension)





• 20 ans d’expérience dans les nouvelles technologies, la communication et la création visuelle

• Mise en place et management complet d’un centre de profit pluridisciplinaire – 20 employés

• Développement de la politique commerciale de produits et services

• Gestion de relations client et suivi de projets





COMPETENCES:

Management:

• Gestion de projets au niveau international : Mobilisation et optimisation des ressources et des budgets, ainsi qu’encadrement d'équipes pluridisciplinaires

• Développement, organisation et direction de départements



Marketing-Communication:

• Spécialiste en marketing-communication digital ainsi que dans la définition des aspects d'utisabilité, Web 2.0 et leur processus de productions



Technologie:

• Processus de développements techniques, stratégiques, créatifs et organisationnels.

• Outils: Web (17 ans) ; d’analyses ; Web mobile, SEM-SEO ; Graphiques ; Audio-vidéos ; Développement



