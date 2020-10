Jean-Luc Carrano



Artiste peintre Marseillais



Fils d’un artiste peintre, JLC a grandi et évolué dans un milieu ou l’ART était un art de vivre.



Riche de connaissances, jamais enseignées mais néanmoins apprises à l’insu de tous, sans être conscient de cet acquis, plus tard complété de connaissances techniques, il a œuvré, très naturellement et longtemps dans le milieu des arts graphiques et de l’édition de beaux livres.



Passionné par toutes les formes et moyens artistiques il a pu, par ses nombreux contacts visualiser toutes les techniques, de l’aquarelle à l’huile ou à l’acrylique, de la lithographie à l’offset, de la photographie, argentique ou numérique, à la digigraphie moderne.



Très vite son rêve d’enfant, trop longtemps maitrisé, sa fascination pour la couleur et la lumière, le conduisent à développer un art pictural très particulier.

.



Parmis les différents thémes abordé il nous fait découvrir sa ville "Marseille en Couleur"



