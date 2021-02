Jean Luc CHASSENET

Benchmarking et Scoring (Indice Score®) pour les réseaux d'indépendants, groupements, franchises notamment avec pour objectifs principaux l'amélioration des performances des membres et la prévention des risques.



Outils puissant développés en bases de données accessibles par tous les terminaux, PC, tablettes, smartphones.



Comparatifs de gestion

Tableau de bord

Flash de conjoncture

Evaluations pour achat et vente d'entreprises

Mise en place d'outils de financement de la croissance dans les réseaux

Business Plan et étude de faisabilité



Cercles d'échanges et formation des patrons de PME à la finance



Score Conseils : Certification ISO 9001 version 2008, nombreuses références dans les réseaux d'indépendants.



Mes compétences :

Benchmarking

Scoring

Analyse financière

Evaluation

Gestion de base de données