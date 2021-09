Jean-Luc LOMBARDO

Consultant Informatique, dirigeant de Tau Ceti Consulting, j'interviens à tous les niveaux d'un système d'information. J'audite, conseille, préconise et mets en oeuvre.

En ce moment, mon temps se partage entre mes activités de conseil IT et mon engagement dans la communication publicitaire par le truchement de mon expertise technique. La plupart des projets dans lesquels je suis partie prenante principale sont orientés vers internet : le développement d'applis, de sites, leur référencement (SEO/SEM), la pub en ligne (Google AdWords), les infrastructures de messagerie et la sécurité.



J'écris ou mets en oeuvre et héberge des applications en ligne, sécurisées, qui traitent des données provenant de plusieurs "sources", et qui peuvent être exploitées depuis n'importe où dans le monde.

Ca signifie des connexions entre des serveurs, des infrastructures de messagerie unifiée permettant de gérer en même temps la téléphonie, les SMS, les emails... et du savoir faire, surtout dans les environnement techniquement difficiles comme l'Afrique en général.



Je vais bien sûr où mes clients me demandent d'aller mais je suis particulièrement présent actuellement dans les zones suivantes : France, Italie, Afrique (Maroc, Tunisie, Sénégal, Burkina Faso, Mali, Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire, Bénin, Congo Brazzaville, RDC, Afrique du Sud).



Projets en cours : campagnes de marketing digital continentales pour opérateurs télécom, place de marché B2B (prestations et produits industriels), sites marchands, réseaux sociaux d'entreprise RSE, sites web, blogs, direction du marketing digital @ AG Partners - Publicis One.



Mes compétences :

Exchange server

Firewall

Intranet

Consultant

Web

Apache

Informatique

Extranet

Supervision

Site marchand

Marketing digital