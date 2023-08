Jean-Luc Maero

Aujourd'hui, commence pour moi une nouvelle vie. Me voici désormais, écrivain-romancier. Mon premier roman, "Boulevard de la Pugette " vient de paraître aux Éditions du Lys Bleu.



Après 42 ans passés dans le secteur du transport routier de marchandises dont près de 30 ans à la tête d'agences ou de services d'exploitation, me voilà désormais jeune retraité. J'aspire de par mon expérience et mes connaissances, à aider, former et transmettre. je serai attentif à toute proposition et sollicitation.



