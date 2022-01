Jean Luc MARTIN

Consultant Web pour le Cabinet Pactal, j'interviens sur la stratégie internet des entreprises.



Missions auprès des entreprises pour élaborer ou mettre en œuvre leur stratégie de développement par internet.

Prestations: diagnostic, étude, conseil, maîtrise d'ouvrage, expertise, accompagnement.



Parallèlement en charge du développement du Réseau Pactal, Consulting en solutions Internet et e business, j’accompagne les consultants pour parfaire leurs compétences et optimiser la rentabilité de leur profession.



Vous souhaitez parler de notre future collaboration ? Contactez-moi !



J'apporte aux consultants du réseau des solutions concrètes et globales en m’appuyant sur ma maîtrise des différents outils de communication, de la démarche commerciale (phoning, entretien, proposition, négociation, conclusion…), du management d’équipe (constitution, formation, encadrement, dynamisation) et du métier de consultant (analyse, préconisation, accompagnement, déontologie)



Mes compétences :

Stratégie commerciale et concept

Demarche commerciale

Direction de filiale

VENTE B to B

Direction commerciale

MANAGEMENT EQUIPES COMMERCIALES

Capacité d'écoute

Autonomie

WebDesigner