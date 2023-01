• Juin 2000 : il innove aux Etats-Unis en

présentant de nouvelles techniques psycho-

énergétiques d’épanouissement personnel par la

méthode de l’Akasha des Mots.



Son expérience, son approche professionnelle

novatrice et les résultats obtenus font de cette

méthode l’une des plus efficaces qui soit en

matière de Développement personnel, de

Performance et de Résolution de conflits.



• 2003 : à la demande des éditions Flammarion,

il sort son livre « Bonheur et Succès sont en

vous », collection Pygmalion.



• 2004 : avec son programme « Passeport pour

la Réussite », il lance des techniques et des

stratégies pour développer instantanément le

meilleur de soi et anime à la radio et à la télévision

des consultations d’analyse intuitive.



• 2005 : il innove encore une fois en présentant

à Paris la « Super Motivation » pour se libérer

instantanément du stress et de la fatigue, et se

libérer définitivement du passé.



• 2006 : il intervient pour le groupe AXA et

présente les 4 étapes du « Super Coaching » :

Ressourcement, Recentrage, Bien-être, Performance.

Il devient également le conseiller de

plusieurs sociétés financières et de certaines

entreprises en cours d’introduction en bourse.



• 2008 : il présente à Moscou et Kiev son

séminaire « Les Secrets du Nouveau Leadership ».



• 2010 : il obtient un Master en gestion des

émotions et propose au grand public sa nouvelle

formation sur la Cohérence cardiaque et

émotionnelle par L’Akasha des Mots.



• 2011 : il lance EnergyForce1, la première

technique au monde qui permet à tout athlète de

dépasser ses limites physiques et de battre son

record en quelques minutes, tout en améliorant sa

santé. Il s'occupe du Footballeur Ludovic

Obraniak qui réalise avec l'équipe du L.O.S.C

cette année-là le doublé historique. Ludovic

Obraniak devient Champion de France 2011 de

Ligue 1 et remporte la Coupe de France 2011.



• 2012 : Jean-Luc Stachura présente Phoenix :

PHOENIX SPORT dans le monde du Football,

PHOENIX REUSSITE pour les Dirigeants d’entreprises,

les hommes et les femmes d’affaires et les

élites Politiques,



PHOENIX MIEUX ETRE pour le grand public.

Deux fois par semaine Ludovic Obraniak suit

l’entraînement EnergyForce1. Il devient le meneur

de Bordeaux et est élu meilleur joueur de l’équipe

Nationale de Pologne pendant l'Euro 2012.



• 2015 : après avoir consacré presque 3 ans au

Moyen-Orient, il revient en Europe.

Après des années de pratique et grâce à une

évolution Supérieure, Jean-Luc Stachura,

développe la Nouvelle Technique SUPRA

ENERGY FORCE1 (SEF1).



En effet, grâce à une expérience intérieure très

forte le 12 avril 2014, Jean-Luc Stachura a pu

acquérir de Nouvelles Potentialités pour

influencer et augmenter l’énergie électromagnétique

du corps et a mis au point un

nouveau protocole de Haute Performance :

ELITE SPORT PHOENIX INVICTUS.



• Mai 2015 : Jean-Luc Stachura lance

SUPRACOACHING1 pour les Dirigeants

d’entreprises et les Managers.

SUPRACOACHING1 consiste en de Nouveaux

Protocoles de Réussite, de Mieux-être et de

Performance pour mener le changement en

développant la Technique de la Force Essentielle

et le Pouvoir de l’Akasha des Mots.



Septembre 2015: Jean-Luc Stachura propose

un nouveau séminaire sur 2 jours,

"Le Self Management de la Réussite"

le développement du Meilleur de Soi même

par la Technique de la Force Essentielle et les

"Mots de Pouvoir Dynamisés".



Septembre 2016: Il innove une nouvelle fois

en lançant le séminaire "Elite Manager".

IL propose également au Club de Football la création

d'un poste de Directeur de la Haute Performance

Mental pour leurs joueurs.