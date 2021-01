Mon premier métier est la simulation et le calcul numérique dans les secteurs aéronautique, espace et automobile.



C'est un lien très fort entre ce métier et ses moyens, et les difficultés de communication qui existent parfois entre spécialistes de métiers différents, qui m'a emmené à créer Espaces Numériques pour faire bénéficier mes clients d'un savoir-faire "convergent" entre simulations, informatique, diffusion et création de média.



Mes compétences :

Internet

Photographie

Simulations