Jean-Marc CHANGEA

Actuellement en poste chez OPTIMUM VIE ma mission est le développement du réseau de courtier partenaire sur la région du Sud Est

Mes attributions sont les suivantes :

- Mise en place d'action commerciale

- Prospection et fidélisation

- Maintenir une veille concurrentielle

- Assister nos partenaires dans leur développement de clientèle

- Assurer la qualité de la production

- Assurer d'éventuelles formations nécessaire auprès de nos partenaires et de leurs collaborateurs

- Participer à l'organisation d'événements et à la création d'outils commerciaux

- Représenter l'entreprise lors de manifestation à caractère commercial



Mes compétences :

Management d'équipe

Ecoute client

Conseiller clientèle

Organisation du travail

Prospection commerciale

Promotion commerciale

Placement financier

Assurances de personnes

Épargne

Epargne Prévoyance Santé

Mutuelle/entreprise/prévoyance/commercial/ co

Retraite complémentaire défiscalisée

Assurance vie

Protection sociale

Assurance

Commercial

Défiscalisation

IARD

Transmission de patrimoine

Gestion de patrimoine

Responsabilité civile

UML 2.0