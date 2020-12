Jean-Marc DEBUCHY

Issu de formation supérieure Technique, complétée par des formations de management, j'ai exercé dans le secteur industriel puis dans celui du bâtiment.

J’ai occupé, la fonction de Responsable d'activité, de Responsable commercial, Responsable d’agence, puis de Maître Oeuvre tous corps d'états, au sein de sociétés spécialisées dans le conseil en ingénierie, l'installation, le contrôle technique bâtiment.

Ces expériences, m'ont permis d'acquérir, une forte connaissance technique dans le domaine industriel, du BTP, des collectivités. Ainsi, j'ai fortement développé mon sens du relationnel, de la négociation, de la rigueur, de la gestion, du management, mon esprit d'entrepreneur.

Je suis un " Chef d'orchestre", j'aime établir les relations entre BE, architectes et Maître d'ouvrage.



Je recherche actuellement un poste de chef de projets & Chargé d'affaires ou Responsable activités



Aimant les grands espaces, surtout la mer, je suis un passionné de voiliers et de simulateur de vol.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Corps

Chef de Projets